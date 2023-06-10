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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:12

Токаев назначил нового главу МЧС Казахстана

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Сырыма Шарипханова главой МЧС, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

"Назначить Шарипханова Сырыма Дюсенгазиевича министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", - говорится в указе.

Ранее в субботу кандидатура Шарипханова была согласована на заседании комитета мажилиса по вопросам экологии и природопользованию.

Прежний глава МЧС Казахстана 55-летний Юрий Ильин был снят с должности утром 10 июня указом президента на фоне ситуации с крупным лесным пожаром, который уже вторые сутки бушует на востоке республики. Его площадь составила 60 тыс. га.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Сырым Шарипханов
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