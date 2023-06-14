Трамп в очередной раз обвинил администрацию Байдена в злоупотреблении властью

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп обвинил нынешнюю американскую администрацию во главе с президентом Джо Байденом в злоупотреблении властью и фабрикации доказательств.

"Сегодня мы стали свидетелями самого злобного и отвратительного злоупотребления властью в истории нашей страны", - сказал он большой группе сторонников в Нью-Джерси, где выступил после судебного заседания в Майями в связи с предъявленным ему обвинением в предполагаемом неправильном обращении с секретными документами.

Трамп добавил, что рассматривает это как "политическое преследование" и попытку вмешательства в предстоящие президентские выборы 2024 года.

"Очень печально наблюдать, как коррумпированный действующий президент прямо в разгар президентских выборов, на которых он очень сильно проигрывает, арестовал своего главного политического оппонента по поддельным и сфабрикованным обвинениям", - сказал экс-президент.

Трамп назвал Байдена "самым коррумпированным президентом в истории Соединенных Штатов", отметив, что именно он и минюст ставит себя выше закона.

В качестве доказательства предвзятости Трамп сказал, что в доме и гараже действующего президента были найдено большое количество секретных документов, однако это не стало поводом для преследования.

В то же время, как пишет издание Politico, Байден и его главные помощники "дали обет молчания в связи с обвинением его предшественника Трампа, и недвусмысленно приказали Демократической партии (...) делать то же самое".

Газета ссылается на "слова трех человек, знакомых с инструкциями", и сообщает, что "такая директива была издана в последние дни после того, как Трампу были предъявлены обвинения". И молчание президента связано с опасениями, что его могут обвинить в оказании давления на Минюст.

"Я ни разу не предлагал министерству юстиции, что они должны делать или не делать, относительно предъявления обвинения или непредъявления обвинения", - заявил Байден журналистам ранее.

Однако это решение вызвало у некоторых демократов и союзников опасения, что Байден "может упустить шанс подчеркнуть серьезность момента, а также нанести политический удар по своему главному сопернику за пост в Белом доме", отмечает Politico.

Как сообщалось, Трамп во вторник не признал себя виновным по 37 пунктам обвинения в рамках дела о незаконном хранении секретных документов.

"Мы определенно заявляем о невиновности", - приводят американские СМИ слова адвоката Трампа Тодда Бланша.

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Ряд СМИ писали, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. В списке документов, найденных агентами ФБР в поместье, среди прочего значились "совершенно секретные" и "конфиденциальные".

Впоследствии прокуратура предъявила Трампу обвинение по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов. Также его подозревают в препятствовании расследованию и даче ложных показаний. Экс-президент, в свою очередь, назвал обвинение абсурдом и примером злоупотребления властью со стороны Белого дома.