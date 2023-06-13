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Трамп не признал себя виновным в незаконном хранении секретных документов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп во вторник не признал себя виновным по 37 пунктам обвинения в рамках дела о незаконном хранении секретных документов, сообщает CNN.

"Мы определенно заявляем о невиновности", - приводит телеканал слова адвоката Трампа Тодда Бланша.

Американские СМИ пишут, что федеральный судья отпустил бывшего главу Белого дома без предъявления каких-либо условий.

Трамп приблизительно в 14:00 по местному времени (21:00 мск) прибыл на судебное заседание. Вместе с ним был его помощник Уолт Наута, в отношении которого также выдвинули обвинения.

После заседания, 45-й президент США должен выехать в штат Нью-Джерси, где он, как ожидается, встретится с журналистами и публично прокомментирует обвинения в свой адрес.

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Ряд СМИ писали, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. В списке документов, найденных агентами ФБР в поместье, среди прочего значились "совершенно секретные" и "конфиденциальные". Сам Трамп после обысков заявил, что был готов добровольно отдать следователям изъятые документы.

Впоследствии прокуратура предъявила Трампу обвинение по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов. Также его подозревают в препятствовании расследованию и даче ложных показаний. Экс-президент, в свою очередь, назвал обвинение абсурдом и примером злоупотребления властью со стороны Белого дома.

В апреле 2023 года Трампу в рамках "дела Сторми Дэниелс" предъявили обвинение по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора. Вину он не признал.

Трамп стал первым в истории США бывшим главой государства, который подвергся уголовному преследованию. Он и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения политически мотивированы.

Дональд Трамп США
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