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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

В сенате США предложили считать применение ядерного оружия РФ на Украине атакой на НАТО

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В сенате США подготовлена резолюция, которая предлагает рассматривать любое применение Россией или Белоруссией ядерного взрывного устройства на территории Украины как атаку на НАТО, сообщил журналистам сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Сегодня мы внесли резолюцию, смысл которой заключатся в том, что если Россия или Белоруссия взорвут ядерное устройство на территории Украины, чтобы остановить контрнаступление или попытаться подавить волю украинского народа, то такая атака должна рассматриваться как атака на НАТО", - сказал он на совместной с сенатором-демократом Ричардом Блюмменталем пресс-конференции.

По его словам, Россия должна учитывать, что применение ядерного оружия на Украине вызовет "массированный ответ со стороны НАТО, и она будет в состоянии войны с НАТО".

Резолюция носит рекомендательный характер, если она будет принята, Белый дом не будет обязан ее исполнять.

США Украина Россия
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