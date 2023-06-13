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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:21

Лукашенко заявил о готовности применить российское ядерное оружие в ответ на агрессию

Лукашенко заявил о готовности применить российское ядерное оружие в ответ на агрессию
Фото: Илья Питалев/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "не будет никакого колебания" по применению российского тактического ядерного оружия в случае агрессии против республики.

"Зачем это (размещение в Белоруссии российского ТЯО) нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю. (...) Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия", - заявил Лукашенко во вторник во время рабочей поездки в Минскую область. Его цитирует госагентство БелТА.

Он подчеркнул, что причина применения ядерного оружия "может быть только одна - агрессия против Беларуси". "И ответ будет незамедлительным. Я это заранее говорил уже несколько раз", - подчеркнул белорусский президент.

"Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания", - отметил Лукашенко.

Он также заявил, что планируемое размещение в республике российского тактического ядерного оружия было его настоятельным требованием к России, "чтобы гарантировать безопасность нашей страны". "Россия ни к чему не стремится (размещая ТЯО в Белоруссии). Не в России дело", - подчеркнул Лукашенко.

9 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссию начнется после 7-8 июля, когда закончится строительство сооружений для него.

25 мая в Минске главы военных ведомств РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. "Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной", - сказал Шойгу тогда в Минске.

Александр Лукашенко Белоруссия
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