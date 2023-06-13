Лукашенко заявил о готовности применить российское ядерное оружие в ответ на агрессию

Фото: Илья Питалев/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "не будет никакого колебания" по применению российского тактического ядерного оружия в случае агрессии против республики.

"Зачем это (размещение в Белоруссии российского ТЯО) нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю. (...) Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия", - заявил Лукашенко во вторник во время рабочей поездки в Минскую область. Его цитирует госагентство БелТА.

Он подчеркнул, что причина применения ядерного оружия "может быть только одна - агрессия против Беларуси". "И ответ будет незамедлительным. Я это заранее говорил уже несколько раз", - подчеркнул белорусский президент.

"Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания", - отметил Лукашенко.

Он также заявил, что планируемое размещение в республике российского тактического ядерного оружия было его настоятельным требованием к России, "чтобы гарантировать безопасность нашей страны". "Россия ни к чему не стремится (размещая ТЯО в Белоруссии). Не в России дело", - подчеркнул Лукашенко.