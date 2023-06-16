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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

В севшем в Варшаве самолете сопровождения президента ЮАР нашли опасные вещества

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Самолет, на котором в Польшу прибыли сопровождающие в поездке президента ЮАР Сирила Рамафосу, задержали в аэропорту Варшавы более чем на сутки из-за того, что, по данным польских властей, на борту воздушного судна были якобы обнаружены опасные вещества. Об этом сообщает в пятницу южноафриканский новостной портал News 24.

"Самолет, в котором находились сотрудники службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы и журналисты, задержали в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена. Ситуация возникла по ошибке польской стороны", - сообщает портал со ссылкой на МИД ЮАР.

"Помимо опасных веществ, на ввоз которых у представителей ЮАР не было разрешения, на борту самолета также находились люди, о которых польская сторона не была уведомлена заранее", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства ЮАР.

О каких именно опасных веществах идет речь, МИД ЮАР не уточняет.

Президент ЮАР прибыл в Варшаву для того, чтобы оттуда направиться в Киев и Москву в рамках миссии руководителей ряда стран Африки, которые выступили с собственными предложениями по урегулированию ситуации на Украине.

ЮАР Польша Варшава
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