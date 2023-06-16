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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:51

Глава Минэнерго допускает рост цен на нефть в IV квартале при сокращении добычи

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Добровольное снижение добычи нефти Россией и рядом других стран-производителей сбалансирует рынок и повысит цены на нефть, считает министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Добровольное снижение добычи необходимо для балансировки. В результате балансировки спрос возрастет, как мы считаем. И я думаю, что цены в четвертом квартале могут увеличиться. Поэтому мы не ожидаем таких потерь для бюджета, связанных с добровольным сокращением", - сообщил он в интервью арабскому телеканалу RT.

Как сообщалось, Россия, которая является участником сделки ОПЕК+ по оптимизации добычи нефти, в начале года объявила, что добровольно снизит производство на 500 тыс. б/с в марте к февралю, затем эта мера была продлена до июля, а потом – до конца года. Вице-премьер Александр Новак отмечал, что в мае РФ достигла данного целевого уровня.

С 1 мая к России присоединились другие страны, входящие в ОПЕК+. В частности, Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении производства на 500 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс. б/с, Казахстан - на 78 тыс. б/с, ОАЭ - 144 тыс. б/с, Кувейт - 128 тыс. б/с, Алжир - 48 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с и Габон - 8 тыс. б/с. Общее снижение составит примерно 1,657 млн б/с (без учета России - 1,2 млн б/с). На таком уровне страны будут удерживать добычу до конца 2023 года.

Цена нефти Brent на данный момент составляет выше $76 за баррель.

Минэнерго Николай Шульгинов
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