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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Что случилось этой ночью: пятница, 23 июня

Обнаружение обломков батискафа "Титан", предложение сенаторов США приравнять ядерный удар по Украине к атаке на НАТО, надежда Байдена на встречу с Си Цзиньпином

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Береговая охрана США подтвердила обнаружение обломков батискафа "Титан". Их характер указывает на то, что на судне произошел взрыв. Поисковые отряды продолжат обыскивать местность и попытаются найти тела погибших.

- В сенате США предложили считать применение ядерного оружия РФ на Украине атакой на НАТО. Подготовленная резолюция носит рекомендательный характер, и Белый дом не будет обязан исполнять ее в случае принятия документа.

- Байден надеется скоро встретиться с Си Цзиньпином. Президент США считает, что его критические высказывания о председателе КНР не повлияли на отношения между странами.

- Премьер Индии заявил о готовности помочь любым усилиям для решения конфликта на Украине. По словам Нарендры Моди, Индия с самого начала украинского кризиса отмечала важность его решения путем диалога и дипломатии.

- Президенты Бразилии и ЮАР обсудили в Париже темы БРИКС и Украину. Лула да Силва также провел в Париже встречу с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и премьером Гаити Ариэлем Анри.

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