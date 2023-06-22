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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Байден надеется скоро встретиться с Си Цзиньпином

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил в четверг, что не считает, что его критические высказывания о председателе КНР Си Цзиньпине повлияли на отношения между странами.

"Я не думаю, что у этого были какие-то реальные последствия", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

В миреВысокопоставленные чиновники США не ожидали высказываний Байдена о Си ЦзиньпинеЧитать подробнее

"Недавно у нас произошел инцидент (со сбитым ВВС США китайским аэростатом - ИФ), который вызвал некоторое замешательство, но госсекретарь Блинкен провел отличную поездку в Китай. Я рассчитываю встретиться с председателем Си Цзиньпином в скором времени", - добавил Байден.

Ранее в июне сообщалось, что Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, вспоминая инцидент с китайским аэростатом, сбитым в феврале над США. Слова американского президента вызвали недовольство китайской стороны, в Пекине это заявление назвали "абсурдным и безответственным".

Джо Байден КНР США Си Цзиньпин
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