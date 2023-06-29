Песков заявил, что не в курсе местонахождения Пригожина

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией, где находится основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.

На вопрос журналистов, где находится Пригожин – в Белоруссии или где-то еще, Песков сказал: "Я не располагаю такой информацией".

27 июня белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что лидер группы "Вагнер" Евгений Пригожин находится в Белоруссии.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.

Песков 24 июня сообщил, что по итогам переговоров Лукашенко с главой ЧВК "Вагнер", которые прошли по согласованию с российским президентом Владимиром Путиным, было также принято решение, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, "сам он уйдет в Белоруссию".