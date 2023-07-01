Действие и выдача "зеленых карт" прекращаются в РФ с 1 июля

Особый порядок страхования введен для водителей четырех стран

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские страховщики c 1 июля 2023 года утратили право выдавать сертификаты международного страхования гражданской ответственности автовладельцев "зеленая карта" для поездок во все страны системы "Зеленая карта" на основе соглашений, заключенных в рамках системы, вместе с тем особый порядок трансграничного страхования установлен в отношении 4 стран, сообщили "Интерфаксу" в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Решение о приостановлении на неопределенный период членства РСА в системе, а также о соответствующих запретах было принято Генеральной Ассамблеей Совета страховых бюро "Зеленая карта" 30 июня 2023 года по санкционным мотивам. Такое же решение принято в отношении Белорусского бюро по транспортному страхованию, информирует РСА.

Таким образом, действие ранее выданных международных сертификатов автогражданской ответственности прекращается "с 30 июня 2023 года независимо от срока страхования". Этот порядок действует для всех стран, кроме Белоруссии, Турции и Азербайджана, с которым РСА были заключены отдельные соглашения, карты трансграничного страхования для водителей из этих стран по-прежнему действуют. Как сообщил "Интерфаксу" глава российского нацбюро "Зеленая карта" Сергей Разуван, "29 июня о своей готовности присоединиться к этим странам заявила Марокко, для которой тема организации грузоперевозок с РФ существенно важна".

При этом Белоруссия сможет выдавать "зеленые карты" российским водителям и после 1 июля, а остальные страны, заключившие соглашение о продлении сотрудничества, не могут выдавать новые карты, но уже выданные будут действовать до истечения их срока.

Страховые случаи, произошедшие в период с 30 июня 2023 года до 30 июня 2024 года, и по этим картам будут урегулированы стандартно. Азербайджанские и турецкие "зеленые карты" равным образом будут действовать на территории России.

"Если водитель планирует поехать из России в Белоруссию или наоборот, изменений не будет, все действует стандартно. Если его маршрут лежит в другую страну, с которой нет соглашения, нужно приобретать местный полис", сообщили в РСА.

Таким образом, остальным автомобилистам (за исключением указанных государств) для въезда в РФ необходимо приобретать национальные полисы приграничного страхования. Зеркально прекращается действие иностранных "зеленых карт" на территории РФ.

При этом страховые случаи, произошедшие как по российским "зеленым картам" за рубежом, так и по иностранным "зеленым картам" в России до 29 июня 2023 года включительно, будут урегулированы в стандартном порядке (за исключением стран Евросоюза, Великобритании и Швейцарии, где соглашения о признании "зеленых карт" с РФ не действуют уже с 1 июня 2023 года).

Особые условия страхования для водителей РФ и Белоруссии сформулированы отдельным соглашением. "Между РСА и Белорусским бюро по транспортному страхованию было заключено новое соглашение, обеспечивающее непрерывность взаимного трансграничного страхования транспортных средств обеих стран по правилам, аналогичным "зеленой карте". Все страховые случаи по ним подлежат урегулированию в стандартном порядке. Также двусторонние соглашения на эту тему были достигнуты с бюро Азербайджана и Турции. Согласно этим договоренностям, до истечения срока страхования продолжается действие российских "зеленых карт" (срок страхования которых начинается до 1 июля 2023 года)", - пояснили в РСА.

На Белоруссию, Турцию и Азербайджан в последние годы, по данным РСА, приходился основной объем выданных "зеленых карт" для поездок в страны вне Европейского союза. Теперь РСА дополнительно прорабатывает двусторонние соглашения с бюро других дружественных стран.

Соглашения о продлении условий международного страхования с тремя странами предусматривают еще один пункт - участие этих стран в разработке новой системы трансграничного страхования автогражданской ответственности под рабочим названием "Синяя карта", сообщили в РСА. Таким образом, в дальнейшем сохранившие силу "зеленые карты" продлевать не потребуется, их заменят сертификаты международного аналога ОСАГО уже новой системы.

Сначала "синюю карту" предполагают ввести для Белоруссии, ее стоимость останется на уровне "зеленой карты", предположили в РСА. Вопрос о расширении членов "Синей карты" будет прорабатываться со всеми дружественными странами, в том числе с упомянутыми Азербайджаном и Турцией, а также Казахстаном. В самое ближайшее время возможно присоединение к системе Туниса, отметили в РСА.

Как пояснил "Интерфаксу" Разуван, "приостановка членства России в системе "Зеленая карта" не предполагает прекращения деятельности нацбюро, поскольку оно несет ответственность за урегулирование ранее произошедших страховых событий". Кроме того, "в настоящее время нацбюро решает задачи, связанные с организацией страхования российских и белорусских автомобилистов в новых условиях, а также разрабатывает систему "Синяя карта", которая в целом может быть сформирована до конца этого года".

Россия в лице нацбюро РСА была принята в систему "Зеленая карта" со статусом переходного члена, начала работу в системе с 1 января 2009 года. С 1 июля 2015 года РСА был досрочно принят в полные члены системы "Зеленая карта".