Французская полиция начала готовиться к возможным беспорядкам около Елисейского дворца

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции готовятся к возможным столкновениям с демонстрантами в ночь на воскресенье около официальной резиденции президента Франции - Елисейского дворца, пишет газета Le Figaro.

Так, уже поступила информация, что полицейские обыскали сотни человек и задержали 37 на подступах к Елисейскому дворцу. У задержанных нашли различное оружие - кастеты, бутылки с зажигательной смесью, рогатки для стрельбы стальными шариками.

Столкновения полицейских с манифестантами уже произошли в субботу вечером в Марселе - там задержаны более 40 человек. В местной полиции отметили, что пока, в целом, ситуация под контролем.

По данным Минюста Франции, около 30% задержанных за последние дни - несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что власти Франции поручили 45 тысячам полицейских и жандармов обеспечивать безопасность в ночь на воскресенье в городах. Подкрепление, включая бойцов полицейского спецназа, перебросили в Лион и Марсель.

Причиной беспорядков стало убийство подростка, которого в начале этой недели в пригороде Парижа Нантере застрелил сотрудник полиции. Погибший, будучи за рулем машины, отказался остановиться по требованию стражей порядка, после чего один из них открыл огонь. В настоящее время идет разбирательство, призванное выяснить, правильно ли действовал стрелявший полицейский.