Подписан закон о лишении Назарбаева статуса главы советов школ, вуза и фонда его имени

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который лишает первого президента страны Нурсултана Назарбаева статуса главы высших попечительских советов "Назарбаев университета", "Назарбаев интеллектуальных школ" и "Назарбаев фонда".

Речь идет о законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования", сообщила пресс-служба главы государства. Парламент одобрил эту инициативу 29 июня.

Закон является сопутствующим к закону "О профессиональных квалификациях", также подписанному президентом.

"В Закон Республики Казахстан от 19 января 2011 года "О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд": 1) преамбулу изложить в следующей редакции: "Настоящий Закон определяет правовой статус и особый правовой режим создания и деятельности "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд"; 2) части вторую и третью пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 8. "Председателем Высшего попечительского совета является Президент Республики Казахстан или лицо, назначаемое Президентом Республики Казахстан. Положение о Высшем попечительском совете утверждается председателем Высшего попечительского совета", - говорится в тексте закона.

15 февраля Токаев подписал конституционный закон о лишении Назарбаева статуса лидера нации - елбасы.

5 июня 2022 года в Казахстане состоялся республиканский референдум о внесении поправок в Конституцию. Из Конституции были исключены положения о роли и привилегиях первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В частности, исключено положение о праве первого президента Казахстана избираться на пост главы государства более двух раз подряд, убран пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и конституционным законом.

До того закон "О первом президенте" содержал ряд привилегий для Назарбаева и членов его семьи и, в частности, определял политико-правовой статус, прерогативы и гарантии первого президента после прекращения им исполнения полномочий главы государства.