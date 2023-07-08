Что случилось этой ночью: суббота, 8 июля

Очередной пакет военной помощи Украине от США, сбитые на подлете к Воронежу беспилотники, Украину не пригласят в НАТО после саммита в Вильнюсе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $800 млн. В частности, Вашингтон планирует поставить 155-мм и 105-мм снаряды, ракеты для систем Patriot и Himars", партии БМП Bradley и бронированных машин Stryker, а также кассетные боеприпасы.

- Губернатор Воронежской области сообщил о двух сбитых беспилотниках. "Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет", - написал Александр Гусев в своем телеграм-канале.

- В США заявили, что Украину не пригласят в НАТО после саммита в Вильнюсе. При этом советник президента США Джейк Салливан отметил, что Вашингтон решительно поддерживает политику "открытых дверей" по вопросу вступления Киева в альянс.

- Эрдоган заявил, что Путин может посетить Турцию в августе. Он добавил, что ведет переговоры об обмене пленными между РФ и Украиной. "В следующем месяце президент Путин посетит Турцию. И у нас будет возможность обсудить этот вопрос лицом к лицу", - сказал Эрдоган.

- США завершили ликвидацию арсеналов химоружия. Последние запасы были уничтожены на военном складе в Кентукки. В рамках Конвенции о запрещении химического оружия США нужно было завершить данный процесс до 30 сентября 2023 года.