Япония и ЕС договорились укреплять каналы поставок полупроводников, важнейшего сырья

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Представители Японии и ЕС во вторник достигли соглашения об усилении сотрудничества в сфере экономической безопасности за счет более стабильных поставок полупроводников и стратегических материалов, сообщает Kyodo.

Подобные переговоры Японии и ЕС по экономическим вопросам проходят уже в третий раз. В онлайн-встрече приняли участие, в частности, министр экономики Японии Ясутоси Нисимура, глава японского МИД Ёсимаса Хаяси и исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Стороны также согласились предпринять меры против использования КНР экономических рычагов в отношении других государств для достижения политических целей и оказания влияния.

Предыдущие такие переговоры прошли в октябре 2022 года. Тогда их темой стало обеспечение стабильных поставок энергии и продовольствия на фоне ситуации вокруг Украины.

Между тем японское правительство во вторник обнародовало доклад, согласно которому в условиях нарастающего технологического соперничества США и КНР мировой экономике грозит кризис из-за разрыва экономических связей. В Токио пришли к выводам, что серьезное уменьшение экономического сотрудничества нанесет удар "и по демократическим и авторитарным государствам".

Однако, по мнению составителей доклада, страны "глобального Юга" все равно смогут обеспечивать высокие темпы экономического роста, ведя торговлю одновременно со странами Запада во главе с США и блоком государств, возглавляемых КНР и РФ. При этом оба объединения стран не смогут полностью изолировать друг друга и добиться полного доминирования в отношениях с "глобальным Югом", резюмируют авторы документа.

Ранее во вторник премьер Государственного совета КНР Ли Цян, принимавший участие в совещании Всемирного экономического форума в Тяньцзине, подверг критике подход, направленный на сокращение экономических отношений с Китаем.

"Некоторые люди на Западе превозносят так называемое снижение зависимости, снижение рисков. Я в общем полагаю, что это неправильные предложения", - сказал он.