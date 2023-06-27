Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Япония и ЕС договорились укреплять каналы поставок полупроводников, важнейшего сырья

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Представители Японии и ЕС во вторник достигли соглашения об усилении сотрудничества в сфере экономической безопасности за счет более стабильных поставок полупроводников и стратегических материалов, сообщает Kyodo.

Подобные переговоры Японии и ЕС по экономическим вопросам проходят уже в третий раз. В онлайн-встрече приняли участие, в частности, министр экономики Японии Ясутоси Нисимура, глава японского МИД Ёсимаса Хаяси и исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Стороны также согласились предпринять меры против использования КНР экономических рычагов в отношении других государств для достижения политических целей и оказания влияния.

Предыдущие такие переговоры прошли в октябре 2022 года. Тогда их темой стало обеспечение стабильных поставок энергии и продовольствия на фоне ситуации вокруг Украины.

Между тем японское правительство во вторник обнародовало доклад, согласно которому в условиях нарастающего технологического соперничества США и КНР мировой экономике грозит кризис из-за разрыва экономических связей. В Токио пришли к выводам, что серьезное уменьшение экономического сотрудничества нанесет удар "и по демократическим и авторитарным государствам".

Однако, по мнению составителей доклада, страны "глобального Юга" все равно смогут обеспечивать высокие темпы экономического роста, ведя торговлю одновременно со странами Запада во главе с США и блоком государств, возглавляемых КНР и РФ. При этом оба объединения стран не смогут полностью изолировать друг друга и добиться полного доминирования в отношениях с "глобальным Югом", резюмируют авторы документа.

Ранее во вторник премьер Государственного совета КНР Ли Цян, принимавший участие в совещании Всемирного экономического форума в Тяньцзине, подверг критике подход, направленный на сокращение экономических отношений с Китаем.

"Некоторые люди на Западе превозносят так называемое снижение зависимости, снижение рисков. Я в общем полагаю, что это неправильные предложения", - сказал он.

ЕС Китай Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США ввели санкции в отношении структур, связанных с основателем "Вагнера"

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн

Что произошло за день: вторник, 27 июня

Финляндия продлит ограничения на въезд в страну россиян

Глава МИД Венгрии предрек ЕС "экономическое самоубийство" в случае сокращения связей с КНР

Лукашенко заявил, что значительная часть ядерного оружия РФ уже завезена в Белоруссию

Полномочия Столтенберга могут продлить на год уже в среду

Полномочия Столтенберга могут продлить на год уже в среду

Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию

Лукашенко рассказал о роли Евкурова и Бортникова в переговорах с Пригожиным 24 июня

Белоруссия была готова направить в Россию при необходимости бригаду силовиков

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });