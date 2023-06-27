Глава МИД Венгрии предрек ЕС "экономическое самоубийство" в случае сокращения связей с КНР

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ЕС столкнется с крайне серьезными проблемами, если будет придерживаться стратегии свертывания экономических связей с КНР, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Политических лидеров в Европе не интересует развитие взаимосвязей с Китаем. Напротив, их интересует разрыв хозяйственных связей или сокращение рисков, что, по нашему мнению, будет в действительности горьким самоубийством европейской экономики", - приводит South China Morning Post его слова с совещания Всемирного экономического форума в Тяньцзине.

По словам министра, будущее отношений ЕС и КНР зависит от того, "готова ли Европа вновь обратиться с рациональности и здравому смыслу".

Сийярто также высказался против восприятия Китая в качестве соперника Евросоюза. Он отметил, что ЕС и Китай могли бы расширять сотрудничество в сфере производства электромобилей.

Кроме того, по словам Сийярто, Венгрия поддерживает мирные инициативы Китая по Украине.

В свою очередь премьер Государственного совета КНР Ли Цян, присутствовавший на совещании, также подверг критике подход, направленный на сокращение экономических отношений с Китаем.

"Некоторые люди на Западе превозносят так называемое снижение зависимости, снижение рисков. Я в общем полагаю, что это неправильные предложения", - сказал он.

В мае после завершения дискуссий на неформальной встрече министров иностранных дел государств ЕС глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран Евросоюза согласились с необходимостью предложенного им пересмотра стратегии в отношении КНР, "учитывая недавнюю внутреннюю эволюцию в Китае и траектории внешней политики". По словам Борреля, у ЕС в отношениях с КНР существует проблема экономической безопасности.

Еще одной проблемой в отношениях с КНР по поводу "стратегической безопасности" высокий представитель ЕС назвал ситуацию вокруг Тайваня и события на Украине.