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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Стоимость импорта в ФРГ в июле упала максимальными темпами за 35 лет

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Цены на импортируемые в Германию товары рухнули на 13,2% в июле, рекордными темпами с января 1987 года, за счет падения стоимости энергоносителей, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения показателя на 12,9%.

Стоимость импорта энергоносителей упала вдвое (на 47,4%) в годовом выражении, в том числе природный газ рухнул в цене на 58,7%, электроэнергия - на 75,4%, уголь - на 63,7%, нефть - на 33%.

Без учета энергоносителей импортные цены снизились на 3,1%.

Цены на импортируемые промежуточные товары упали на 9,5%, тогда как потребительские товары подорожали на 1,2%, средства производства - на 2,9%.

По сравнению с июнем цены на импортируемые товары снизились на 0,6%.

Destatis Германия
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