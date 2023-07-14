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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Байден разрешил задействовать до трех тысяч американских резервистов в Европе

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден разрешил Пентагону направить до 3 тысяч армейских резервистов в Европу, сообщает The Washington Post со ссылкой на руководителя оперативного управления американского объединенного комитета начальников штабов генерала-лейтенанта Дугласа Симса.

По его словам, это решение позволит министерству усилить поддержку союзников и сохранить расширенное американское присутствие за рубежом.

Когда именно Пентагон намерен задействовать эти резервные силы, и намерен ли вообще, неизвестно, отмечает газета.

Джо Байден США
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