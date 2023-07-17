Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.
Соглашение регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Белоруссии и России, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия Министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров.