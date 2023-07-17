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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Белоруссия ратифицировала соглашение с Россией о создании учебно-боевых центров

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Соглашение регулирует вопросы создания и функционирования учебно-боевых центров на базе воинских частей в Белоруссии и России, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия Министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров.

Александр Лукашенко Белоруссия Минобороны
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