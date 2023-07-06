Лукашенко анонсировал очередную встречу с Путиным, на ней будет обсуждаться "Вагнер"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с главой РФ Владимиром Путиным, они в том числе обсудят ситуацию с группой "Вагнер".

"Александр Лукашенко отметил, что будет обсуждена и проблема вокруг ЧВК "Вагнер", поскольку лидеры стран были вовлечены в эту проблему", - сообщает в четверг госагентство БелТА.

"Речь в числе иных вопросов пойдет и о дальнейшем функционировании подразделения", - говорится в сообщении.

Лукашенко сообщил, что накануне разговаривал по телефону с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, который, по словам президента, заявил, что будет "работать во благо России".