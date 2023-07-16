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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с очередной партией из 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 23:50 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 06:50 по Москве).

Это 94-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 25-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,7 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,4 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 16-й раз, после отделения должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находящуюся в 642 км от космодрома в Атлантике.

SpaceX Falcon 9 Starlink
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