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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:06

США перебросили на Ближний Восток эсминец с ракетами

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - США на фоне роста напряженности в связи с действиями Ирана направили на Ближний Восток эсминец USS Thomas Hudner с управляемым ракетным вооружением, сообщает в понедельник Al Arabiya.

"Эсминец с управляемым ракетным вооружением USS Thomas Hudner прибыл в зону действия на Ближнем Востоке после того, как миновал 14 июля Суэцкий канал. Корабль вносит вклад в действия Пятого флота ВМС США по поддержанию безопасности на море и стабильности", - говорится в заявлении Пятого флота.

Ранее в июле американское командование обвинило иранских военных в попытках задержать два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива. В Тегеране отвергли эти обвинения. Позднее США также утверждали, что Корпус стражей Исламской революции захватил танкер, шедший под флагом Танзании в международных водах в Персидском заливе.

Ранее также стало известно, что США перебросили в район Персидского залива группу истребителей F-16. Кроме того, американские штурмовики A-10 на прошлой неделе совершали полеты над Ормузским проливом.

США
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