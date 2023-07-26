Главы Минобороны США и Израиля обсудили угрозы со стороны Ирана

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант во вторник в ходе телефонного разговора договорились продолжить усилия по противодействию угрозам со стороны Ирана для региональной безопасности.

"Лидеры обсудили ряд связанных с Ираном угроз региональной безопасности и стабильности, договорились продолжать совместную работу по противодействию этим угрозам", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Пентагона.

В документе также отмечается, что после принятия в Израиле вызывающей споры поправки по судебной реформе Остин заявил о позиции США, согласно которой "достижение широкого консенсуса путем политического диалога, особенно в ближайшие недели и месяцы, является важнейшим элементом устойчивой демократии".

Остин также заверил израильского коллегу в том, что США сосредоточены на развитии инициатив, нацеленных на укрепление военного сотрудничества двух стран.

Помимо этого, в беседе министр обороны США выразил обеспокоенность в связи с напряженной обстановкой на Западном берегу реки Иордан. Он призвал палестинские власти предпринять активные действия для предотвращения насилия. Остин также обратился к Галанту с призывом продолжить усилия по расширению экономических возможностей палестинцев на Западном берегу.

Накануне Кнессет (парламент Израиля) проголосовал за принятие поправки по судебной реформе, несмотря на масштабные протесты, прошедшие по всей стране. За принятие поправки проголосовали 64 законодателя. При этом депутаты от оппозиции в знак протеста бойкотировали финальное голосование. Принятый закон предусматривает запрет судам проверять обоснованность решений правительства и министров.

Принятая Кнессетом поправка - лишь одна из предложенных по судебной реформе. Отмечается, что в правящей коалиции выразили надежду, что оппозиция согласится начать переговоры и по другим поправкам по изменению судебной системы.

После принятия поправки по Израилю прокатилась новая волна демонстраций. Протесты проходят в Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и многих других городах страны.