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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Глава британского МИД отложил визит в Пекин

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил на неопределенное время запланированный на конец июля визит в Пекин, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Одной из причин такого решения они назвали длительное отсутствие на публике главы МИД КНР Цинь Гана. В ведомстве его исчезновение объясняли проблемами со здоровьем.

Агентство пишет, что стороны рассматривают альтернативные даты визита, одной из предпосылок которого является стремление британского премьера Риши Сунака сгладить напряженность в отношениях с Китаем.

МИД Соединенного Королевства отказался от комментариев, отмечает Bloomberg.

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