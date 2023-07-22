Глава британского МИД отложил визит в Пекин

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отложил на неопределенное время запланированный на конец июля визит в Пекин, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Одной из причин такого решения они назвали длительное отсутствие на публике главы МИД КНР Цинь Гана. В ведомстве его исчезновение объясняли проблемами со здоровьем.

Агентство пишет, что стороны рассматривают альтернативные даты визита, одной из предпосылок которого является стремление британского премьера Риши Сунака сгладить напряженность в отношениях с Китаем.

МИД Соединенного Королевства отказался от комментариев, отмечает Bloomberg.