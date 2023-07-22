Северная Корея запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря

Фото: Chris Jung/NurPhoto via Getty Images

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - КНДР осуществила запуск крылатых ракет в направлении Желтого моря, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

Отмечается, что ракеты были запущены около 4:00 утра (22:00 мск).

Других подробностей пока не приводится.

Во вторник сообщалось, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты также в сторону Желтого моря. Они пролетели примерно 550-600 км и, вероятно, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.