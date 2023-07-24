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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

"Казпочта" приостановила операции с попавшим под санкции "Юнистримом"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Казахстанский почтовый оператор "Казпочта" приостановил прием и отправку денег через российскую платежную систему "Юнистрим" с 21 июля, сообщили в колл-центре казахстанской компании. Причину этого решения там не назвали.

Ранее в этот же день стало известно, что работу с платежной системой, чей банк-оператор подпал под санкции США, приостановили некоторые банки в Грузии и Армении.

США 20 июля ввели блокирующие санкции против банка "Юнистрим" и еще четырех российских кредитных организаций. Параллельно OFAC (структура Минфина США, ответственная за правоприменение санкций) выпустило стандартную для таких случаев лицензию, разрешающую операции с подпавшими под санкции банками до определенной даты (18 октября). Позже банк "Юнистрим" заявил, что разработал инфраструктурное решение, благодаря которому сможет продолжить работу с партнерами.

Платежная система "Юнистрим" была зарегистрирована в России в 2012 году. В феврале 2015 года Банк России признал ее национально значимой. Сейчас "Юнистрим" осуществляет переводы по России, а также в Армению, Казахстан, Молдавию, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Белоруссию, Вьетнам, Грецию, Грузию, Израиль, Кипр и Монголию. Также у системы более 150 тыс. пунктов выдачи наличных по всему миру.

Банк "Юнистрим" на 1 июня 2023 года занимал 165-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".

АО "Казпочта" - национальный оператор почтовой связи на территории Казахстана, предоставляющий полный спектр почтовых и финансовых услуг. Компания входит в состав госфонда "Самрук-Казына".

OFAC Казахстан США Юнистрим Казпочта
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