США строят шестой стелс-бомбардировщик B-21, способный нести ядерное оружие

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах приступили к сборке шестого новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider, способного нести ядерное оружие, в текущем году уже начнутся первые летные испытания самолетов этого типа, следует из данных Командования глобального удара американских ВВС.

По имеющимся данным, техника и оборудование самолетов уже прошли предварительное компьютерное тестирование. В предстоящие месяцы будут проводиться наземные испытания работы двигателей. До конца года планируется осуществить тестовые полеты самолетов.

Первые бомбардировщики B-21 Raider проходят финальную подготовку на 42-м авиационном заводе в городе Палмдейл (штат Калифорния).

В июле прошлого года ВВС США опубликовали первое официальное изображение разрабатываемого стратегического стелс-бомбардировщика B-21 Raider, способного нести ядерное оружие.

Стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, разрабатываемый компанией Northrop Grumman для ВВС США, обладает значительной бомбовой нагрузкой, малозаметностью и способен нести как обычные боеприпасы, так и ядерное оружие.

Детальные технические характеристики B-21 строго засекречены.

Самолет предназначен для пополнения существующего флота американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в перспективе - их замены. ВВС США планируют получить не менее 100 самолетов B-21 Raider общей стоимостью $80 млрд.

Первая эскадрилья B-21 Raider будет размещена на авиабазе Элсуорт (штат Южная Дакота). Затем эти бомбардировщики также будут размещены на авиабазах Уайтмен (штат Миссури) и Дайесс (штат Техас).