Генсек ООН назвал ликвидацию ядерного оружия приоритетом мировой политики

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мир освободиться от ядерного оружия и назвал эту цель наивысшим приоритетом Организации объединенных наций в сфере разоружения. Об этом говорится в его послании, опубликованном к 78-й годовщине атомной бомбардировки Нагасаки.

"Мы должны освободить мир от этого бесчеловечного оружия", - заявил Гутерриш и добавил, что риск ядерной катастрофы сейчас находится на самом высоком уровне со времен "холодной войны".

"Перед лицом этих угроз мировое сообщество должно выступать единым фронтом. Любое применение ядерного оружия является неприемлемым, - сказал генсек. - Единственный способ устранить ядерную угрозу - это устранить ядерное оружие".

С видеообращением в связи с годовщиной бомбардировки выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Япония, являясь председателем G7 и непостоянным членом Совбеза ООН, продолжит и впредь вести мир к разоружению, призывая к единству в сохранении и укреплении Договора о нераспространении ядерного оружия", - заявил он.

Япония, по его словам, продолжит соблюдать три принципа: не обладать, не производить и не разрешать использовать ядерное оружие.