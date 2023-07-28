Глава сил быстрого реагирования Судана потребовал отставки руководителей генштаба страны

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Глава сил быстрого реагирования Судана (СБР) Мухаммад Хамдан Дагало в пятницу призвал руководство генштаба армии страны подать в отставку ради прекращения конфликта, сообщает издание Middle East Eye.

"Если вы хотите быстро урегулировать сложившуюся ситуацию, вы должны сменить армейское командование. (...) Если вы это сделаете, мы изыщем решение в течение 72 часов", - обратился Дагало к "братьям из вооруженных сил" в пятиминутном видео, опубликованном в аккаунтах СБР в социальных сетях.

Это стало первым более чем за два месяца появлением Дагало на публике на фоне слухов о том, что он получил серьезное ранение.

Вооруженный конфликт между СБР и армией Судана продолжается с середины апреля. Он уже унес жизни почти 4 тысяч человек. Столкновения спровоцировали резкий рост миграции в соседние страны и потоки беженцев внутри страны. В настоящее время в Судане насчитывается более 3,5 млн людей, вынужденно покинувших свои дома.