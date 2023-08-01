В ООН осудили удары беспилотниками по гражданским объектам в Москве

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Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - ООН осуждает удары беспилотниками по гражданским объектам и призывает к их прекращению, заявил во вторник заместитель представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя удары БПЛА по объектам в Москве.

"У нас нет информации из первых рук по теме беспилотников, но мы очевидно выступаем против всех атак по гражданским объектам, где бы они ни происходили, например, по жилым зданиям в Москве", - сказал он на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать удары беспилотников в Москве и Московской области.

"Мы против таких действий и хотим, чтобы подобное прекратилось", - добавил Хак.

Ранее во вторник в Минобороны России сообщили, что украинские беспилотники пытались атаковать объекты в столичном регионе. Там заявляли, что два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

"Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити", - отмечали в ведомстве.

30 июля Минобороны РФ сообщало, что пресечена атака трех украинских беспилотников на объекты в Москве. По словам военных, один украинский дрон был сбит средствами ПВО над Одинцовским районом Подмосковья, еще два подавлены силами радиоэлектронной борьбы и упали на территории Москва-Сити.

28 июля российские военные сообщили об уничтожении одного украинского беспилотника, который пытался атаковать объекты в Московской области. По данным Минобороны РФ, беспилотник был уничтожен силами противовоздушной обороны.

24 июля Минобороны РФ сообщало о перехвате двух украинских беспилотников, которыми пытались атаковать объекты в Москве. "Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", - сообщили в тот день в Минобороны РФ.

4 июля министерство обороны России заявляло о пяти перехваченных украинских беспилотниках в Московском регионе: четыре на территории новой Москвы были уничтожены средствами ПВО, еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на территории Одинцовского района Московской области.