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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Блинкен призвал Конгресс быстро одобрить дополнительную финансовую помощь Украине

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Конгресс как можно скорее одобрить дополнительное финансирование для Украины, о котором ранее просил президент Джо Байден. Он сообщил об этом на брифинге.

Дипломат отметил, что помощь США и других союзников позволяет Киеву сохранять суверенитет.

На прошлой неделе Байден направил запрос Конгрессу на выделение дополнительных $24 млрд для оказания помощи Украине.

В прошлый раз подобный запрос Белый дом направил Конгрессу в минувшем ноябре - свыше $37 млрд. В итоге в декабре Конгресс одобрил выделение $45 млрд - для Украины и союзников США по НАТО. Но теперь между конгрессменами растут разногласия по поводу целесообразности дальнейшей помощи Украине, отмечало АР.

Джо Байден Конгресс США НАТО Энтони Блинкен Украина Госдепартамент
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