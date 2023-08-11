SpaceX выведет на орбиту 100-ю по счету партию интернет-спутников Starlink

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу по московскому времени стартует на орбиту с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в четверг в 21:55 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 04:55 мск).

Это 100-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 31-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,9 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 4,6 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в девятый раз, должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находящуюся в Атлантике.