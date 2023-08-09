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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Польша увеличила число перебрасываемых на границу с Белоруссией военных вдвое - до 2 тысяч

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минобороны Польши увеличило количество дополнительно направляемых на границу с Белоруссией военных с 1 тыс. до 2 тыс., сообщил замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик в среду.

"Командующий Пограничной стражи запросил дополнительную тысячу солдат... Будет пополнение не на тысячу, а на две тысячи солдат. Такое решение принял Комитет безопасности (Комитет Совмина Польши по вопросам национальной безопасности и обороны - ИФ), такое решение поддержал министр (национальной обороны - ИФ) Мариуш Блащак", - сказал Вонсик в интервью польскому агентству PAP.

Он отметил, что военнослужащие будут направлены на усиление Пограничной стражи в Подляском и Люблинском воеводствах "в течение ближайших двух недель".

Замминистра также подчеркнул, что нет необходимости обращения к союзникам для дальнейшего укрепления польско-белорусской границы: "Безопасность границы сейчас полностью обеспечивается польскими службами".

По словам Вонсика, в настоящее время на границе с Белоруссией уже несут службу около 2 тыс. солдат, таким образом, в текущем месяце их число вырастет вдвое.

Ранее Минобороны Польши сообщило, что глава ведомства распорядился направить дополнительную тысячу солдат на патрулирование польско-белорусской границы "в связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой командующего Пограничной службы".

Польша Белоруссия
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