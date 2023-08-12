МИД РФ заявил, что украинские атаки на Крымский мост не останутся без ответа

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала террористической атакой попытки ракетных ударов украинскими вооруженными силами по Крымскому мосту и заявила, что они не останутся без ответа.

"Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Он подвергается таким атакам с осени прошлого года. Они в том числе приводили к гибели мирных граждан", - говорится в ее комментарии на сайте ведомства.

"Таким варварским акциям не может быть оправдания, и они не останутся без ответа", - подчеркивается в комментарии.

Отмечается, что атака на Крымский мост была предпринята днем в субботу зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. По сообщениям Минобороны РФ, ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе российскими средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, в ночь на субботу массированной атаке украинских беспилотников подвергся Крым. Из 20 дронов 14 были уничтожены средствами ПВО, еще шесть БПЛА подавлены средствами РЭБ, говорится в комментарии.