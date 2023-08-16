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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Замгоссекретаря США в ходе визита в Европу проконтролирует оказание помощи Киеву

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс на этой неделе отправится в Европу, сообщили в госдепе.

Согласно внешнеполитическому ведомству, Дженкинс посетит Румынию, Великобританию и Польшу. Ее поездка продлится с 16 по 23 августа.

В заявлении указано, что в Бухаресте дипломат проведет переговоры с коллегами из МИД Румынии, с которыми обсудит вопросы безопасности. Затем она направится в Лондон, где проведет переговоры с официальными лицами и представителями гражданского общества.

Отмечается, что потом она направится в Польшу. В городе Жешув она встретится с американскими военнослужащими и "проследит за работой по помощи Украине в сфере обороны".

"В Варшаве замгоссекретаря обсудит с коллегами из МИД Польши сотрудничество, в том числе по вопросам нераспространения и помощи Украине", - подчеркивается в сообщении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник призвал Конгресс как можно скорее одобрить дополнительное финансирование для Украины, о котором ранее просил президент Джо Байден. На прошлой неделе Байден направил запрос Конгрессу на выделение дополнительных $24 млрд для оказания помощи Украине.

США Украина
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