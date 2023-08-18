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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

Бывший канцлер Австрии Курц отверг обвинения в даче ложных показаний

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц назвал безосновательными обвинения, которые против него выдвинула прокуратура, сообщают европейские СМИ.

18 августа прокуратура Австрии предъявила ему обвинения в даче ложных показаний на слушаниях в комитете парламента в рамках правительственного расследования, касающегося так называемого "скандала на Ибице". Политику может грозить до трех лет заключения, предупредили в ведомстве. Помимо экс-канцлера, обвинения предъявлены еще двум людям, один из них - бывший помощник Курца Бернхард Бонелли.

"Обвинения являются неправдой. Мы ждем, когда правда, наконец-то, выйдет на свет, и в суде обвинения окажутся безосновательными", - заявил Курц.

Ожидается, что судебный процесс по этому делу начнется 18 октября, а решение суда будет оглашено 23 октября.

"Скандал на Ибице" разразился весной 2019 года. Тогда два издания опубликовали видеозапись, снятую на Ибице в июле 2017 года, где бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с девушкой, которую СМИ назвали "племянницей российского олигарха". На видео она предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги. В мае 2019 года Штрахе ушел с поста вице-канцлера, а правительству Курца был вынесен вотум недоверия.

В январе 2020 года Курц вновь стал канцлером после победы его партии на выборах, в октябре 2021 года ушел в отставку.

Себастьян Курц Австрия Ибица
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