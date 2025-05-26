Суд оправдал экс-канцлера Австрии Курца по делу о даче ложных показаний

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Суд оправдал бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца, который в 2024 году был приговорен к восьми месяцам тюрьмы условно за дачу ложных показаний во время парламентского расследования предполагаемой коррупции в его правительстве, сообщает в понедельник Associated Press.

Суд Вены после коротких слушаний по апелляции постановил, что Курц является невиновным, отмечается в сообщении.

"Выяснилось то, о чем я всегда говорил, - в основном, что я не давал ложных показаний во время парламентского расследования", - заявил экс-канцлер журналистам после того, как судьи озвучили вердикт.

В феврале 2024 года судья Михаэль Радастич признал Курца виновным в даче ложных показаний о его роли в создании холдинговой компании OeBAG. Компания управляет инвестициями Австрии в частично или полностью национализированных компаниях, отмечает Associated Press.

При этом прокуратура также обвиняла Курца в даче ложных показаний о его роли в назначении в руководство компании его близкого доверенного лица Томаса Шмида, однако в этом случае суд не признал экс-канцлера виновным.

Тот приговор стал завершением судебного разбирательства, которое длилось четыре месяца. Это был первый более чем за 30 лет случай, когда бывший австрийский канцлер предстал перед судом.