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Суд оправдал экс-канцлера Австрии Курца по делу о даче ложных показаний

Суд оправдал экс-канцлера Австрии Курца по делу о даче ложных показаний
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц
Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Суд оправдал бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца, который в 2024 году был приговорен к восьми месяцам тюрьмы условно за дачу ложных показаний во время парламентского расследования предполагаемой коррупции в его правительстве, сообщает в понедельник Associated Press.

Суд Вены после коротких слушаний по апелляции постановил, что Курц является невиновным, отмечается в сообщении.

"Выяснилось то, о чем я всегда говорил, - в основном, что я не давал ложных показаний во время парламентского расследования", - заявил экс-канцлер журналистам после того, как судьи озвучили вердикт.

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В феврале 2024 года судья Михаэль Радастич признал Курца виновным в даче ложных показаний о его роли в создании холдинговой компании OeBAG. Компания управляет инвестициями Австрии в частично или полностью национализированных компаниях, отмечает Associated Press.

При этом прокуратура также обвиняла Курца в даче ложных показаний о его роли в назначении в руководство компании его близкого доверенного лица Томаса Шмида, однако в этом случае суд не признал экс-канцлера виновным.

Тот приговор стал завершением судебного разбирательства, которое длилось четыре месяца. Это был первый более чем за 30 лет случай, когда бывший австрийский канцлер предстал перед судом.

Австрия Себастьян Курец
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