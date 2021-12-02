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Экс-канцлер Австрии Курц решил уйти из политики

Экс-канцлер Австрии Курц решил уйти из политики
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц
Фото: Thomas Kronsteiner/Getty Images

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц объявил на пресс-конференции, что решил уйти из политики. Как пишет The Local, он оставит пост лидера Австрийской народной партии, входящей в правящую коалицию, и уйдет из парламента.

По его словам, последние несколько месяцев для него были "невероятно напряженным периодом" и "эмоциональными американскими горками", а недавнее рождение сына помогло ему понять, что он не хочет оставаться в политике.

Комментируя антикоррупционное расследование, из-за которого он ушел с поста канцлера, Курц отверг обвинения в причастности к коррупции, но добавил, что он "не святой, но и не преступник".

Курцу 35 лет. В 2017 году он стал самым молодым демократически избранным главой правительства. Пост федерального канцлера он занимал с 2017 по 2019 и с 2020 по 2021 годы. С 2013 по 2017 годы он возглавлял МИД. В отставку с поста канцлера в 2019 году он ушел после вотума недоверия правительству из-за публикации видео, на котором тогдашний вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе соглашается принять деньги на ведение избирательной кампании от "племянницы российского олигарха". После этого партия Курца выиграла внеочередные выборы, и он снова стал канцлером.

Об антикоррупционном расследовании в том числе и против него стало известно в 2021 году. Курца заподозрили в том, что он и его соратники пытались добиться продвижения в партии и получить популярность в стране, манипулируя данными соцопросов и с помощью хвалебных материалов в таблоидах и оплачивая эти публикации из госбюджета.

9 октября Курц оставил пост канцлера, объяснив, что этим он хочет сгладить правительственный кризис, вызванный расследованием. При этом он остался в парламенте и во главе своей партии.

В середине ноября в связи с расследованием Курц был лишен депутатского иммунитета.

27 ноября политик сообщил в фейсбуке, что у него родился сын. Вскоре газета Kronen Zeitung и агентства РА, ссылаясь на источники, близкие к Курцу, сообщили, что он решил в связи с рождением сына отойти от участия в политике.

Австрия Себастьян Курц Австрийская народная партия

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