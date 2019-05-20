Курц решил уволить главу МВД Австрии из-за скандального видео с вице-канцлером

Канцлер рассчитывает, что Австрийская партия свободы, которую возглавлял вице-канцлер Штрахе, покинет правительство

Глава МВД Херберт Кикль Фото: Reuters

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Себастьян Курц вследствие скандала с видеозаписью решил уволить главу МВД Херберта Кикля, сообщает в понедельник австрийский телеканал ORF.

Это предложение теперь должен одобрить президент страны Александр Ван дер Беллен.

Курц заявил, что он рассчитывает на уход правой Австрийской партии свободы (АПС) из правительства после увольнения главы МВД, что она и обещала, передает Associated Press. "Свободные позиции в правительстве будут заполнены госслужащими и экспертами до следующих выборов", - приводит агентство его слова.

Кикль представляет АПС в правительстве. Представители партии ранее заявляли, что в случае увольнения Кикля правительство покинут все министры от АПС - это пять человек из 14. В этом случае места министров в правительстве займут эксперты.

В минувшую субботу вице-канцлер и лидер АПС Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку после публикации скандального видео, снятого на Ибице. На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой. Женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Скандал с видеозаписью спровоцировал в Австрии правительственный кризис. Партия Штрахе образует правящую коалицию с Австрийской народной партией Курца. Канцлер Австрии выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов.

Немецкая Die Welt указала на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с АПС за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой.

Штрахе также назвал ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством. По его словам, женщина на записи является гражданкой Латвии. На пресс-конференции он заявил, что никогда не делал ничего противозаконного, а в случае видео просто хотел своим "поведением мачо" "произвести впечатление на привлекательную женщину".

В Кремле не стали комментировать скандал. "Я не могу никак расценивать появление этого видео, потому что это не относится ни к Российской Федерации, ни к президенту, ни к правительству", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.