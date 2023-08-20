Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 августа

Атака на железнодорожный вокзал в Курске, трехлетний переходный период в Нигере, "исторический" ураган в Калифорнии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, предварительно, дрон врезался в крышу здания, спровоцировав пожар, пять человек получили легкие ранения осколками стекол.

- Силы ПВО пресекли пролет беспилотника к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Как позднее заявили в Минобороны РФ, украинский БПЛА самолетного типа, был подавлен средствами РЭБ и рухнул в безлюдном районе Подмосковья.

- Путчисты объявили трехлетний переходный период в Нигере. Это произошло на фоне субботнего визита в Ниамей делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), члены которой среди прочего встретились со свергнутым нигерским президентом Мохамедом Базумом.

- Чрезвычайное положение объявлено на юге Калифорнии из-за приближения урагана. Жители штата готовятся к "историческому" шторму, удар стихии ожидается в воскресенье и понедельник.

- Российский футболист Захарян перешел из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад".