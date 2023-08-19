Представители ЭКОВАС встретились с низложенным президентом Нигера

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в субботу провела в Нигере переговоры со свергнутым президентом страны Мохамедом Базумом, передает французская радиостанция RFI.

По данным радиостанции, встреча прошла в присутствии назначенного мятежниками премьер-министра Нигера Али Махамана Ламина Зейна.

Ранее в субботу делегация ЭКОВАС прибыла в Ниамей для переговоров с путчистами. О визите стало известно накануне после опубликования содержания телефонного разговора между главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Нигерии и председателем ЭКОВАС Болой Тинубу.

В пятницу представитель ЭКОВАС, отвечающий за вопросы мира и безопасности, Абдель Фаттах Муса заявил, что военачальники государств-членов организации подтвердили готовность вмешаться в ситуацию в Нигере, "как только будет отдан приказ". Он отметил, что "день возможной интервенции определен", но не привел подробностей.

В столице Нигерии Абудже 10 августа состоялся саммит ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы". Вместе с тем они заявили, что рассматривают любые варианты решения кризиса в Нигере вплоть до применения силы.

СМИ уже сообщали о подготовке военнослужащих Гамбии, Либерии и Сенегала для возможных боевых действий в Нигере.

В то же время поступали сообщения о том, что представители вооруженных сил Буркина-Фасо, Мали и Нигера на встрече в Ниамее договорились о конкретных мерах противодействия предполагаемой интервенции сил ЭКОВАС в Нигере. По данным ряда региональных СМИ, выступившие в поддержку мятежников военные режимы Буркина-Фасо и Мали перебросили в Нигер боевые самолеты и вертолеты для укрепления обороноспособности этой страны.