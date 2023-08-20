Минобороны РФ заявило о перехвате украинского дрона в Подмосковье

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Минобороны России сообщили, что в Ступинском районе Подмосковья был обнаружен украинский беспилотник, его подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По словам военных, это произошло в районе 04:00 мск.

"БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, это был беспилотник самолетного типа, которым Украина планировала атаковать объекты в Москве и Московской области.

Ранее в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале: "Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена".