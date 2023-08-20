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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Путчисты заявили о трехлетнем переходном периоде в Нигере

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Лидер сместивших президента Нигера военных Абдурахман Чиани заявил в эфире национального телевидения, что мятежники не намерены узурпировать власть - переходный период продлится не дольше трех лет, сообщает Le Figaro.

Генерал также предостерег от военного вмешательства в ситуацию в Нигере. "Если против нас будет предпринято нападение, это не будет легкой прогулкой, в которую некоторые люди верят", - приводит его слова газета.

Кроме того, Чиани объявил о начале тридцатидневного "национального диалога", в ходе которого планируется сформулировать "конкретные предложения", заложив "основы новой конституционной жизни".

Это заявление прозвучало на фоне субботнего визита в Ниамей делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Помимо переговоров с путчистами делегаты встретились со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом.

В пятницу представитель ЭКОВАС, отвечающий за вопросы мира и безопасности, Абдель Фаттах Муса заявил, что армии государств-членов организации готовы вторгнуться в Нигер, "как только будет отдан приказ". Он отметил, что "день возможной интервенции определен", но не назвал дату.

При этом, как сообщали региональные СМИ, военные Буркина-Фасо, Мали и Нигера договорились о конкретных мерах противодействия предполагаемому вторжению сил ЭКОВАС. Так, Буркина-Фасо и Мали перебросили в Нигер боевые самолеты и вертолеты для укрепления его обороноспособности.

26 июля стало известно, что часть сотрудников президентской гвардии Нигера выступили против Базума, которого отстранили от власти. Генштаб ВС страны поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. ЭКОВАС, Евросоюз, Франция, США осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

Нигер Абдурахман Чиани ЭКОВАС
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