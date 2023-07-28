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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Шойгу в Пхеньяне посетил военный парад с участием боевой техники КНДР

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в столице КНДР принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне, сообщило российское военное ведомство в пятницу.

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"На площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна состоялся военный парад. В составе парадных расчётов прошли военнослужащие корейской народной армии (КНА) в исторической форме времён войны, танки Т-34, техника 1950-1953 годов, парадные расчёты всех видов и родов войск КНА и механизированная колонна с новейшими образцами вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

На торжественном заседании Шойгу поздравил участников с годовщиной победы и зачитал поздравление от имени президента РФ, информирует ведомство.

Мероприятие прошло под руководством председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в Пхеньянском дворце спорта. По окончании заседания от имени лидера КНДР в штаб-квартире Центрального Комитета Трудовой партии Кореи в резиденции "Чиндалле" состоялся торжественный прием в честь военной делегации РФ, говорится в сообщении.

КНДР Ким Чен Ын Сергей Шойгу
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