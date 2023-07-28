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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Ким Чен Ын обсудил с делегацией РФ развитие сотрудничества в области обороны и безопасности

Ким Чен Ын обсудил с делегацией РФ развитие сотрудничества в области обороны и безопасности
Фото: AP/TASS

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел переговоры с российской делегацией во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, прибывшей в Пхеньяне для участия в мероприятиях по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны, сообщили северокорейские СМИ.

"В ходе переговоров стороны серьезно обсудили некоторые вопросы дальнейшего развития стратегического и тактического сотрудничества и кооперации между двумя странами в области национальной обороны и безопасности", - говорится в сообщениях.

Ким Чен Ын "изложил принципиальную позицию нашей партии и правительства в отношении быстро меняющейся ситуации в области международной безопасности и военно-политической обстановки в регионе Корейского полуострова, а также обменялся многими мнениями с Сергеем Шойгу", отметило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

Затем был устроен прием в честь российской делегации.

В сообщениях говорится, что "Шойгу выразил сердечную благодарность Ким Чен Ыну за то, что он уделил особое внимание визиту его самого и всей делегации Российской Федерации и оказал им теплое гостеприимство".

ЦТАК, информируя об отбытии делегации РФ по окончании визита, написал, что "миссия дружбы России, внесла значимый вклад в дальнейшее укрепление и развитие традиционно дружественных корейско-российских отношений".

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