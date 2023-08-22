SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на орбиту очередную партию из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 21 спутника Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 02:37 по Тихоокеанскому времени США (в 12:37 по московскому времени). Примерно через час после старта спутники были выведены на орбиту.

Это 102-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 33-й с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже почти пять тысяч таких спутников. Часть из них вышли из строя или сошли с орбиты. Более 4,6 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 15-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, находившуюся в Тихом океане.