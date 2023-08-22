На северо-востоке Греции из-за лесных пожаров погибли два человека

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Из-за природных пожаров на северо-востоке Греции погибли два человека, сообщают европейские СМИ.

Огонь бушует на острове Эвбея, к северу от Афин, а также в регионе Беотия. Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер и жара на уровне 40 градусов по Цельсию.

Было принято решение об эвакуации около 20 тысяч человек, главным образом это туристы.

Греция не единственная европейская страна, которая столкнулась с пожарами.

На испанском острове Тенерифе пожарные продолжают бороться с огнем. Пока им не удалось взять под контроль распространение пожаров, но оно замедлилось. Премьер-министр Испании Педро Санчес во вторник созывает заседание правительства, чтобы обсудить, не пора ли объявить Тенерифе "зоной катастрофы". По данным испанских СМИ, огонь уничтожил почти 15 тыс. га лесных массивов на Тенерифе.

Ранее на этой неделе глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявлял, что речь идет о самой сложной обстановке с пожарами в регионе минимум за 40 лет.