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Трамп заявил, что чувствовал себя некомфортно когда его сфотографировали в тюрьме

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что чувствовал себя некомфортно, когда в тюрьме округа Фултон штата Джорджия его вынудили фотографироваться.

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"Они настояли на том, чтобы сделать снимок, и я согласился это сделать. Это единственный раз, когда я когда-либо делал тюремное фото (...) Это неприятное чувство, особенно когда ты не сделал ничего плохого", - сказал экс-президент.

Трамп заявил, что все, происходящее с ним, является вмешательством в предвыборную кампанию со стороны нынешней американской администрации.

"Все дело во вмешательстве в выборы, - заявил он. - Все это происходит через Вашингтон, министерство юстиции и жуликоватого Джо Байдена. Ничего подобного в нашей стране раньше не случалось".

Как сообщалось, Трамп явился в тюрьму округа Фултон в связи с выдвижением против него обвинений во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. В 19:30 четверга по местному времени (2:30 пятницы мск) он сдался властям по требованию прокурора округа Фани Уиллис, которая дала всем проходящим по этому делу срок для добровольной сдачи - до полудня 25 августа.

По завершении процесса оформления в тюрьме, который занял около 20 минут, Трамп был освобожден под залог и отправился в аэропорт, где заявил журналистам, что не считает себя виновным.

"То, что здесь произошло, является пародией на правосудие - сказал он. - Мы не сделали ничего плохого. Я не сделал ничего плохого", - сказал он, отказавшись, однако, отвечать на вопросы.

Ранее сообщалось, что суд в штате Джорджия согласился оставить Трампа на свободе под залог в $200 тыс.

Большое жюри присяжных Джорджии предъявило Трампу и группе из 18 человек обвинения, связанные с попытками отменить результаты президентских выборов 2020 года в штате.

Бывший президент обвиняется по 13 пунктам, среди которых нарушение закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственными служащими, заговор с целью подлога и подача ложных документов.1гк до

Джо Байден Дональд Трамп
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