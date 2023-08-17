Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым отстыкуется от МКС 1 сентября

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-6 отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 1 сентября для возвращения на Землю, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На борту корабля на Землю вернутся космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. Они прибыли на станцию 3 марта и к моменту возвращения суммарно пробудут на станции почти шесть месяцев.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В настоящий момент в рамках соглашения между "Роскосмосом" и NASA осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого, помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Фрэнк Рубио. Они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-23", который прибыл на станцию в феврале для замены поврежденного "Союза МС-22". В марте состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-6, на котором на станцию прибыл космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев.