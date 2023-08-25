МИД Литвы передал Белоруссии ноту протеста в связи с инцидентом на границе

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Пресс-служба министерства иностранных дел Литвы сообщила в пятницу о том, что временному поверенному в делах Белоруссии в Вильнюсе вручена нота протеста в связи с инцидентом на границе.

"Сегодня временный поверенный в делах Беларуси в Литве получил ноту МИД, в которой выражается решительный протест республике Беларусь в связи со случаем нарушения государственной границы Литвы и нанесения ущерба инфраструктуре охраны границы", - говорится в сообщении.

Речь идет об инциденте на участке Варенского пограничного отряда, "когда два человека 22 августа незаконно пересекли государственную границу из Беларуси в Литву и предположительно с помощью аккумуляторных циркулярных пил по металлу разрезали и снесли две опоры камер видеонаблюдения, установленных на литовской стороне, а затем вернулись из Литвы в Беларусь".

"МИД потребовал от Беларуси как можно скорее дать объяснение инциденту и принять необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем", - заявили в литовском ведомстве.